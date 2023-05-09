News More News
{{ timeAgo('2023-05-09 08:31:50 -0500') }} football Edit

Storm Tracker Podcast - Miami Making Waves in the Transfer Portal

CanesCounty.com
Staff

Marcus Benjamin and Frank Tucker discuss new transfer additions - running back Ajay Allen and defensive back Ja'Dais Richard.

Miami is looking to add more players via the Transfer Portal this week, and options for the Hurricanes are discussed.

Matthew Cleveland was added to the basketball program from rival Florida State and we discuss what he can potentially bring to the program.

We also discuss Miami baseball and what will be needed for the Hurricanes to get to Omaha for the College World Series.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}