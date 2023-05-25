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Storm Tracker Podcast - Miami Recruiting Potential and Blue-Chips

CanesCounty.com
Staff

Marcus Benjamin and Frank Tucker discuss the recent wave of three-star-rated talents added to the 2024 class.

We also discuss the talent level at local powerhouse Chaminade-Madonna and the potential of Miami flipping five-star wide receiver Jeremiah Smith and others.

We also discuss the pressure Miami baseball will have on them to succeed with the South Florida sports success.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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