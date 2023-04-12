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Storm Tracker Podcast: Miami spring game preveiw plus recruiting forecasts

CanesCounty.com
Staff

Marcus Benjamin and Frank Tucker discuss what to look for in Friday night's spring game at DRV PNK Stadium. We discuss matchups to watch, players we think will shine, and what we want to see overall from the football team.

We also talk transfer portal, recruiting and make predictions for what prospects we think will commit next to Miami.

We provide takes on following recruits: Jeremiah Smith, Chance Robinson, David Stone, Eddy Pierre-Louis, Kylan Fox, and T.A. Cunningham.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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