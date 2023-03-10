News More News
{{ timeAgo('2023-03-10 14:09:46 -0600') }} basketball Edit

Storm Tracker Podcast - Miami Vs. Duke At ACC Tournament Preview

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Marcus Benjamin and Conor O'Neill discuss Miami and Duke's ACC tournament semifinal matchup.

We discuss what happened in Miami's first win of the tournament over Wake Forest and provide our overall assessment of the ceilings of the Hurricanes and the Blue Devils. We also talk about key players and keys to victory for both teams.

We talk about the overall perception of the conference.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}