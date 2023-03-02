News More News
{{ timeAgo('2023-03-02 13:46:45 -0600') }} basketball Edit

Storm Tracker Podcast - Miami Vs. Pitt Basketball Preview With Chris Peak

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Chris Peak of Panther-lair.com joins the podcast with Marcus Benjamin and discusses the defacto ACC regular season game between Miami and Pitt set for Saturday at 6:00 PM at the Watsco Center.

We discuss key players and matchups, players that need to step up for their teams to have a successful March, and early takes on the ACC tournament.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}