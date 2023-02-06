News More News
{{ timeAgo('2023-02-06 05:35:23 -0600') }} football Edit

Storm Tracker Podcast: New OC Talk and Miami Targets Dominate Hotbed 7-on7

CanesCounty.com
Staff

Marcus Benjamin and Frank Tucker discuss what the offense could look like under offensive coordinator candidate Jason Candle.

Candle, the head coach at Toledo, is rumored to be the leading prospect for the position. We also share thoughts on how the coaching structure should be handled should Candle be hired.

We also discuss the standouts from the Football Hotbed 7-on-7 tournament and Miami's involvement with some of those top talents.

Talk with Miami fans on Canes Talk and Inside Canes Hoops

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}