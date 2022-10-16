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Storm Tracker Podcast: Quick Reaction To Miami's Win Over Virginia Tech

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami ended its three-game losing streak with a 20-14 win over Virginia Tech. There were plenty of positives and negatives to take from the game.

Positives: TVD, Defense, Colbie Young

Negatives: Running Game, ball control, Injuries

Miami will look to continue the momentum with a home game against Coastal foe Duke this week.

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