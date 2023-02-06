News More News
{{ timeAgo('2023-02-06 14:09:55 -0600') }} football Edit

Storm Tracker Podcast - Reactions to DC Kevin Steele Leaving Miami for Bama

CanesCounty.com
Staff

Marcus Benjamin and Frank Tucker discuss the departure of defensive coordinator Kevin Steele.

We discuss potential replacements of who could fill the position and how the move can affect recruiting.

Talk with Miami fans on Canes Talk and Inside Canes Hoops

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}