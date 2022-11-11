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Storm Tracker Podcast: Reactions To Jaden Rashada Flipping from UM to UF

CanesCounty.com
Staff

Marcus Benjamin and Frank Tucker provide reactions to Miami quarterback commit Jaden Rashada flipping to Florida and the impact on the 2023 recruiting class. Plus we talk about quarterback candidates for the 2024 class and what Miami needs to do to get a win against Georgia Tech.

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