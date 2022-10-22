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Storm Tracker Podcast: Reactions To Loss To Duke

CanesCounty.com
Staff

Reactions to Miami's 45-21 loss to Duke.

Our discussion also goes into how long it will take to for Miami to be elite again, OC Josh Gattis' playcalling, and Jake Garcia?

Other Questions Discussed: Is it a lack of talent or a lack of coaching? Is Miami going to a bowl game, getting to six wins? How did recruits react to the game?

Talk with Miami fans on Canes Talk

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