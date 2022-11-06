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Storm Tracker Podcast: Reactions To Miami's Stunning Blowout Loss To FSU

CanesCounty.com
Staff

Reactions to Miami's 45-3 blowout loss to Florida State. Marcus Benjamin and Frank Tucker discuss if the issue is coaching or the talent on the team, provide our take on the rest of the season, provide information on recruits' reactions after the game, and our take on the atmosphere at Hard Rock Stadium.

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