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Storm Tracker Podcast: Rivals Friday with John Garcia - Miami to boost '24?

CanesCounty.com
Staff

Marcus Benjamin and John Garcia, national recruiting analyst for the southeast region, discuss the performance of Miami QB commit Luke Nickel in week one game. - 1:04

We touch on Nickel's teammate, and Miami target, four-star tight end Ryan Ghea and what he brings. - 6:02

We also discuss the recruitment of 2024 five-star prospects Zaquan Patterson (8:54) and David Stone (16:54), as both are set to make their commitments on Saturday.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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