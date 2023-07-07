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Storm Tracker Podcast - Rivals Fridays With John Garcia

CanesCounty.com
Staff

Marcus Benjamin chats with Rivals Southeastern Analyst John Garcia about Miami recruiting in the region.

Garcia talks of the players that stood out to him during his travels to OT7 and the Future 50.

Also discussed were Miami targets Ellis Robinson, Joshisa Trader, LaWayne McCoy, Jaylen Heyward, Deryc Plazz, Davon Mitchell, and Caleb Odom.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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