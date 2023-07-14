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Storm Tracker Podcast - Rivals Fridays with John Garcia

CanesCounty.com
Staff

Marcus Benjamin and John Garcia discuss the impact of five-star Joshisa Trader committing to the Miami Hurricanes 2024 class.

We discuss the timing of the commitment, the potential ceiling of the class, and Trader's versatility as an athlete.

We also talk about the possibility of four-star tight end Caleb Odom joining the class.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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