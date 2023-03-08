News More News
{{ timeAgo('2023-03-08 11:24:50 -0600') }} football Edit

Storm Tracker Podcast - Spring ball talk with former Miami QB Malik Rosier

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Marcus Benjamin and Malik Rosier discuss Miami spring football and year two of the Cristobal era. Rosier led the Hurricanes to a 10-3 season in 2017 in Mark Richt's second year as head coach.

We discuss offensive coordinator Shannon Dawson's scheme and break-down quarterbacks Tyler Van Dyke and Jacurri Brown.

Rosier also talks of his work with miamimillionaires.io and the work he's done to help develop both Van Dyke and Brown as quarterbacks.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}