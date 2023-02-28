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Storm Tracker Podcast: Spring Football Discussion With Larry Blustein

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Marcus Benjamin and Larry Blustein discuss the deficiencies of Miami's 5-7 season. We preview spring football, potential breakout players, and what we are hoping to see by spring's end from the Hurricanes.

We also talk some recruiting, what the new coordinators will bring to the Miami offense and defense, and Canes Baseball.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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