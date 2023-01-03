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Storm Tracker Podcast - The Case for A Fifth Star for Rueben Bain

CanesCounty.com
Staff

Marcus Benjamin and Frank Tucker discuss the news surrounding the Under Armour All-America game and make our case for Miami signee DL Rueben Bain's fifth star.

We briefly discuss the Damar Hamlin situation, dive into potential recruits and transfers for Miami, and look ahead to the Miami signees participating in the U.S. Army All-American Game.

Talk with Miami fans on Canes Talk and Inside Canes Hoops

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