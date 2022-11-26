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Storm Tracker Podcast: To Transfer Or Not To Transfer and Miami Needs TVD

CanesCounty.com
Staff

Marcus Benjamin and Frank Tucker discuss transfers and who should stay and who should go. Talks also ensue about the coordinators and if they should stay or not, and the latest with recruiting.

We also make our judgment as to whether Tyler Van Dyke should play against Pitt if not 100 percent.

Talk with Miami fans on Canes Talk

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