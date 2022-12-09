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{{ timeAgo('2022-12-09 18:30:00 -0600') }} football Edit

Storm Tracker Podcast: Transfer Portal Madness, Depth Concerns & Recruiting

CanesCounty.com
Staff

Marcus Benjamin and Frank Tucker discuss transfer portal options for Miami Hurricanes football. We also provide our take on the recruiting targets and depth concerns on position groups.

We talk about Miami's recent transfers, who we think Miami should offer, and position groups that are of most concern.

We provide our takes on where Rueben Bain, Mark Fletcher, and Samson Okunlola end up, as well as other key prospects

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