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Storm Tracker Podcast: Transfers, Recruiting, Thoughts On Miami Vs. Clemson

CanesCounty.com
Staff

Marcus Benjamin and Frank Tucker discuss Mario Cristobal's comments from earlier in the week about playing time, potential transfers, Florida/Miami recruiting battles, and potential coaching changes. We touch on the recruiting processes of Mark Fletcher, Brandon Inniss, Rueben Bain, Damari Brown, Christopher Johnson, and Sampson Okunlola.

We also provide our take on Miami/Clemson and how we see the game playing out on Saturday.

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