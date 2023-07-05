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Storm Tracker Podcast - Wednesdays at The Crib - Building The 2024 Class

CanesCounty.com
Staff

Marcus Benjamin and Frank Tucker discuss recent 2024 class additions Marquise Lightfoot and Romanas "OJ" Frederique bring to the table.

We discuss three potential players that are trending toward committing to the Hurricanes.

We also play Fact or Fiction: Will Tyler Van Dyke pass for 4,000 yards? Will Miami have a 1,000-yard rusher? Will Miami have a 70 catch/1,000-yard receiver? Will Miami have a 100-tackle linebacker? Will Miami Kamren Kinchens match his six interception total from 2022?

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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