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Storm Tracker Podcast: What Fletcher Means To Class and Signing Day Buzz

CanesCounty.com
Staff

Marcus Benjamin and Frank Tucker talk about what four-star running back Mark Fletcher brings to the 2023 class and who to expect to commit next to Miami ahead of Wednesday's Early National Signing Day.

We also discuss potential transfers and observations from South Florida Express Try-Outs.

Talk with Miami fans on Canes Talk

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