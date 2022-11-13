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Storm Tracker Podcast: Who Should Start At QB? Does Jake Garcia Transfer?

CanesCounty.com
Staff

Geo Milian and Frank Tucker discuss Miami's 35-14 win over Georgia Tech. They discuss top performers from the game, the standout freshmen play and who should start at quarterback for the rest of the season.

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