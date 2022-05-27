Good Morning CaneSport 5.27.22

Presented by LifeWallet
WHAT’S UP TODAY
Before we get into the news of the day, don't forget to check out CaneSport's exclusive interview with new GM Alonzo Highsmith yesterday. He laid out his vision for the program, discussed his role and how excited he is to be coming back home.
Plus there was the announcement of the Texas A&M 9 p.m. game time, and we took a closer look at the challenge UM will face in that huge matchup.
This morning?
We have a couple of new recruiting updates for you.
We catch up with high priority local WR Jalen Brown for where things stand with him. Many thought he'd be in UM's camp as a commitment right now, but he breaks down where his thought process lies.
There's also a check in with a name all Cane fans know - Willis McGahee. Well, Willis McGahee IV, that is. The local standout who is the Cane great's son is picking up some major offers but there's one in particular he wants. Yes, you've probably guessed which one.
Plus from yesterday be sure to check the feedback from Damari Brown's visit to Miami with his father, former Cane Selwyn Brown.
And, as always, stay tuned today for any news that may come up.
TODAY'S TOP HEADLINES
Jalen Brown focused on process, not in a rush
Jalen Brown is a high priority UM target and has set up June visits. He breaks things down.
Familiar name wants to catch UM’s eye: McGahee has 13 offers
2024 DE Willis McGahee IV - yes, that Willis - has major offers but has one he wants in particular.
CaneSport TV: The Alonzo Highsmith Interview and how he can impact The U
We talk live with new Miami General Manager of Football Operations Alonzo Highsmith in this CaneSport Right Now show.
Damari Brown, dad former Cane Selwyn visit UM: "I love it"
Damari Brown's father is a former Cane, and the two were on campus for a visit.
Texas A&M game assigned 9 Eastern TV slot, Bethune opener at 3:30 p.m.
Texas A&M is expected to be UM's toughest game, and now we have a start time. A closer look at the challenge here.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Everything discussed has now happened a RARE occurrence in life ... Posted by HJCane
It took too long yes but I am a believer that life happens EXACTLY the way it is supposed to and there are no coincidences. It can not happen any other way. You might think I'm crazy but it wasn't that long ago we were ponying up extra donations to get a 70 yard IPF.
Now look where we are with the final piece coming onboard Alonzo Highsmith.
For 15 long years we talked about all sorts of a wish list and now our wishes have come true.
For those that might say I'll wait until I see it on the field, I say the wait is a whole lot shorter today then just 1 year ago.
It's going to happen.
Winning a Championship will not be easy. So many things need to go right to actually win the Golden Prize and there are many things that can derail it.
But the excitement every Saturday will be like nothing many of you have ever experienced before unless you are an older fan ( like me) and had the good fortune to see many years / games at the OB.
For younger fans just think Notre Dame game 2018 each and every Saturday.
When Miami has the staff, the players, and that level of excitement by rabid Miami fans it's a very hard win for the opponents.
Most teams / coaches in the past dreaded coming to Miami because they knew in their hearts a beat down was coming.
Just about there fellas.............................
QUOTE OF THE DAY
Everything that I have ever known is here. It’s a great program. Coach Cristobal is leading the program to a bright future with bringing on (Josh) Gattis and the strength coach from Oregon (Aaron Feld). All these coaches can bring Miami back to what it was.
— High priority local 4-star WR Jalen Brown