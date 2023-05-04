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{{ timeAgo('2023-05-04 14:42:25 -0500') }} football Edit

The latest on transfer targets and expected visitors for Miami this weekend

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami is expected to have plenty of transfer portal visitors this weekend. Miami is looking to fill several spots via the portal and this weekend's visits may determine which players will fill those openings.

The Hurricanes are looking to fill positions at defensive back, linebacker, offensive line, defensive line, and running back.

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