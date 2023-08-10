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The latest with Miami offensive lineman Laurance Seymore

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Offensive lineman Laurance Seymore started three games for the Miami Hurricanes last season. Visit our premium message board Canes Talk for the latest on the local product.

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