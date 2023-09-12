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Top Week Three Performances from Miami Commits and Targets

Frank Tucker • CanesCounty
Recruiting Analyst
@thecribsouthfla

Miami is looking to continue to build its 2024 and future classes. Here's a rundown of how commits and targets did on the high school gridiron last week.

Quarterback

The 2025 Miami commit completed 69 percent of his passes for 241 yards and four touchdowns in a bounce back 34-14 win against Roswell (GA).

In a heartbreaking 37-36 loss against nationally ranked St. Thomas Aquinas, 2026 passer Brady Hart had a career game with 493 yards and five touchdowns.

One of Miami's youngest quarterback targets led his team to a 40-17 win over Oviedo (FL), completing 58 percent of his passes for 268 yards and four touchdowns.

Running Back

Miami's crown jewel of their 2024 running back class had 250 yards and two touchdowns, leading his team to a 42-26 victory over Chelsea (AL).

One of Miami's two running back commits in 2024, three-star speedster Chris Wheatley-Humphrey had yet another 200-yard game on just 12 carriers, scoring twice in a 33-12 win over Piper (FL).

A surprise addition to the running back board after visiting for Miami's game Saturday, St. Thomas Aquinas bell cow and Ohio State commit Jordan Lyle totaled 80 yards and three touchdowns in his team's close win 37-36 win over Cocoa.

Arguably the top running back target in 2025, four-star Alvin Henderson was dominant on just nine carries, rushing for over 200 yards and totaling 259 while scoring five times in his team's 49-14 win vs. Houston County (AL).

Wide Receiver/Tight End

The number one wide receiver, Jeremiah Smith, in the country and one of Miami's major remaining focuses in 2024 had the best performance in the country against a top 25 Bergen Catholic (NJ) team, catching 17 passes for 321 yards and three touchdowns as Chaminade-Madonna won 61-21.

Aquinas ran the ball through Lyle and threw the ball through Miami commit Chance Robinson. He had nine receptions for 148 yards and a touchdown, plus put his team in a position to win as time expired, thanks to a huge catch to the goal line.

The yardage total was not out of this world, but Miami tight end commit Elija Lofton took advantage of limited touches, scoring three times in yet another nationally ranked Bishop Gorman win over Centennial (CA), 56-28.

Defensive Line

Absolute freak of nature Miami defensive tackle commit Artavius Jones played both sides of the ball in a tough 42-18 loss against undefeated Marianna, catching a 21-yard pass and collecting eight tackles with a tackle for loss.

Five-star pass rusher Armondo Blount added to his yearly stats with his first touchdown in 2023 on a fumble recovery for six. He also added a sack in Miami Central's 38-28 win over rival Miami Booker T. Washington.

Miami missed out the first time around, but they are still pushing for five-star defensive tackle David Stone and he showed why last week in a 34-14 win over nationally ranked Ben Davis (IN). The interior pass rusher scored on a 94-yard interception return and added a pass break up along with several pressures.

One of the top remaining targets on the board, four-star Mainland (FL) defensive end LJ McCray came up clutch with a blocked kick and a sack as his team snuck it out against Bartram Trail, 27-24.

An elite high school career continues for four-star legacy pass rusher Booker Pickett, who had nine tackles, two tackles for loss and two sacks in a close 25-24 win over Gaither (FL).

Miami is after multiple players from Eau Gallie (FL) and the main guy is four-star defensive tackle Brandon Brown, who led his team to a 35-0 victory over Winter Haven (FL) thanks to six total tackles, five tackles for loss and four sacks.

Linebackers

In a major rivalry game, Miami Central 2025 linebacker Ezekiel Marcelin had three sacks to lead the Rockets. His efforts were one of the best in the area and good enough to hold a really talented Miami Booker T. Washington team down long enough to grab a 38-28 win.

Rushing the passer, playing off ball - Rivals250 '25 linebacker target Tarvos Alford did it all in a 26-11 win over Palm Beach Gardens. He finished the night with ten tackles, two for loss, 1.5 sacks, and a pass breakup.

Defensive Backs

One of the best players in the country, five-star safety Zaquan Patterson was the defensive counterpart to Jeremiah Smith in Chaminade's 61-21 win, picking up six tackles, a tackle for loss and a pass break up.

The top safety in 2025, five-star DJ Pickett played more of a role on the offensive side of the ball in a 34-28 win over Wiregrass Ranch, catching six receptions, 134 yards yards and three touchdowns.

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