Miami is looking to continue to build its 2024 and future classes. Here's a rundown of how commits and targets did on the high school gridiron last week.

Quarterback

The 2025 Miami commit completed 69 percent of his passes for 241 yards and four touchdowns in a bounce back 34-14 win against Roswell (GA).

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGVpciBmdXR1cmUgdGVhbXMgbWF5IHBsYXkgYWdhaW5zdCBlYWNo IG90aGVyIHRvbW9ycm93LCBidXQgZm91ci1zdGFyIE1pYW1pIFFCIGNvbW1p dCBMdWtlIE5pY2tlbCBjb25uZWN0cyB3aXRoIFRleGFzIEEmYW1wO00gV1Ig Y29tbWl0IERlQnJvbiBHYXRsaW5nIGhlcmUgZm9yIGEgVEQuPGJyPjxicj5N aWx0b24gYW5kIFJvc3dlbGwgdGllZCBhdCA3IGxhdGUgaW4gdGhlIDFzdCBx dWFydGVyLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSVhUN2MzVG0xbyI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL0lYVDdjM1RtMW88L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUnVzc2Vs bCBKb2huc29uIChAUml2YWxzSm9obnNvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNKb2huc29uL3N0YXR1cy8xNzAwMzA3OTUyODUz MjkxNDgyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA5LCAyMDIz PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

In a heartbreaking 37-36 loss against nationally ranked St. Thomas Aquinas, 2026 passer Brady Hart had a career game with 493 yards and five touchdowns.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb3Bob21vcmUgU2Vhc29uIHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Db2NvYUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD b2NvYUZvb3RiYWxsPC9hPiA8YnI+KFdlZWsgMykgdnMgU3QsIFRob21hcyBB cXVpbmFzPGJyPuKAoiAzNS81MCAoNzAlKTxicj7igKIgNDkzIFBhc3Npbmcg WWFyZHM8YnI+4oCiIDUgUGFzc2luZyBUb3VjaGRvd25zPGJyPjM2LTM1IEwg fCBSRUNPUkQ6IDItMTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29j b2FfU2NobmVpZGVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2NvYV9TY2hu ZWlkZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWRhbV9m cmFuY28/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFkYW1fZnJhbmNvPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JheWxpbnRydWppbGxvP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBiYXlsaW50cnVqaWxsbzwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0J0cnVRQnRyYWluaW5n P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQnRydVFCdHJh aW5pbmc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9oN2ZhazNiSDJKIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vaDdmYWszYkgySjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCcmFk eSBIYXJ0IChAQnJhZHlIYXJ0UUIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQnJhZHlIYXJ0UUIvc3RhdHVzLzE3MDEwMzU4MDEzODE5NDU2Njc/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDExLCAyMDIzPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

One of Miami's youngest quarterback targets led his team to a 40-17 win over Oviedo (FL), completing 58 percent of his passes for 268 yards and four touchdowns.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TT1BIT01PUkUgU1pOIChXRUVLIDIpIPCfkI88YnI+VnMgT3ZpZWRv IC8gNDYtMTcgVzxicj40IFBhc3NpbmcgVERzIC8gMjY4IFBhc3NpbmcgWWFy ZHM8YnI+UkVDT1JEOiAoMi0wKTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQWRhbWRvbjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFkYW1kb24zPC9h PiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTE1SYW1zRm9vdGJh bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExNUmFtc0Zvb3RiYWxsPC9hPjxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmF5bGludHJ1amlsbG8/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJheWxpbnRydWppbGxvPC9hPiB8IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9CVHJ1UUJUcmFpbmlu Zz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0JUcnVRQlRy YWluaW5nPC9hPjxicj48YnI+SFVETDogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L1RlTWxWWGxDazciPmh0dHBzOi8vdC5jby9UZU1sVlhsQ2s3PC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNEQ2QWhEcTdJUiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t LzRENkFoRHE3SVI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTm9haCBHcnViYnMg4pyeIChA Tm9haEdydWJic1FCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05v YWhHcnViYnNRQi9zdGF0dXMvMTcwMTAxMTE3Nzk5NDg2Njc2MD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Running Back

Miami's crown jewel of their 2024 running back class had 250 yards and two touchdowns, leading his team to a 42-26 victory over Chelsea (AL).

One of Miami's two running back commits in 2024, three-star speedster Chris Wheatley-Humphrey had yet another 200-yard game on just 12 carriers, scoring twice in a 33-12 win over Piper (FL).

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9 Imx0ciI+8J+SqvCfj74gdmlhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi

A surprise addition to the running back board after visiting for Miami's game Saturday, St. Thomas Aquinas bell cow and Ohio State commit Jordan Lyle totaled 80 yards and three touchdowns in his team's close win 37-36 win over Cocoa.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcXVpbmFzIFREISBKb3JkYW4gTHlsZSAo4oGmPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9PaGlvU3RhdGVGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AT2hpb1N0YXRlRkI8L2E+4oGpIGNvbW1pdCkgIDIxLXlhcmQgcnVu PGJyPktpY2sgZ29vZDxicj45OjA1LCA0dGg8YnI+Q29jb2EgMzYgQXF1aW5h cyAzNDxicj7igaY8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pseWxl MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Aamx5bGUwPC9hPuKBqSDigaY8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NUQV9Gb290YmFsbD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU1RBX0Zvb3RiYWxsPC9hPuKBqSDigaY8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzMyMXByZXBzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkAzMjFwcmVwczwvYT7igakgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L1BITmpWRm5mNHYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9QSE5qVkZuZjR2PC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IEpvbiBTYW50dWNjaSAoQEpvblNhbnR1Y2NpKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvblNhbnR1Y2NpL3N0YXR1cy8xNzAw MzE5MTI2MDY4MDY4NDMyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJl ciA5LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Arguably the top running back target in 2025, four-star Alvin Henderson was dominant on just nine carries, rushing for over 200 yards and totaling 259 while scoring five times in his team's 49-14 win vs. Houston County (AL).

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZWVrIDMgU3RhdHM6IDVURFMsIDkgQ2FycmllcywgMjI4IFlhcmRz ISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FbGJhQXRobGV0aWNz P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFbGJhQXRobGV0aWNzPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dESE4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QFdESE48L2E+IOKPsCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSkVu OU53VnB2TSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0pFbjlOd1Zwdk08L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgJnF1b3Q78J2QgCZxdW90OyDwnZCT8J2QkfCdkIDwnZCI8J2QjSAy 77iP4oOjIPCdkIfwnZCE8J2QjfCdkIPwnZCE8J2QkfCdkJLwnZCO8J2QjSAo QEFsSGVuZGVyc29uXzEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v QWxIZW5kZXJzb25fMS9zdGF0dXMvMTcwMDg4OTAxNTk0NjI4MDk3Nj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Wide Receiver/Tight End

The number one wide receiver, Jeremiah Smith, in the country and one of Miami's major remaining focuses in 2024 had the best performance in the country against a top 25 Bergen Catholic (NJ) team, catching 17 passes for 321 yards and three touchdowns as Chaminade-Madonna won 61-21.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KZXJlbWlhaCBTbWl0aCBmb3IgdGhlIGxvbmcgc2NvcmU8YnI+Q00g MjctMCBpbiB0aGUgZmlyc3QgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL056aWE5 aHFKblMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9OemlhOWhxSm5TPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEtlZXAgSXQgQSBCdWNrIFBvZGNhc3QgKEBLZWVwSXRBQnVja1BvZDEp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2VlcEl0QUJ1Y2tQb2Qx L3N0YXR1cy8xNzAwMjkwNTIwMjY4ODAwNDQ1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPlNlcHRlbWJlciA4LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GSU5BTDogU3QuIFRob21hcyB3aW5zIG9uIGEgbGFzdCBzZWNvbmQg c2NvcmUgdG8gYmVhdCBDb2NvYSAzNy0zNi4gPGJyPjxicj5UaGlzIGNhdGNo IGJ5IE1pYW1pIGNvbW1pdCBDaGFuY2UgUm9iaW5zb24gc2V0IHVwIHRoZSBn YW1lLXdpbm5pbmcgZmllbGQgZ29hbC48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2NhbmVzX2NvdW50eT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY2Fu ZXNfY291bnR5PC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Uml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9hdDJUbHgxUWpXIj5odHRwczovL3QuY28vYXQy VGx4MVFqVzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0ZsV1lzWkw0dnoi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9GbFdZc1pMNHZ6PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1h cmN1cyBCZW5qYW1pbiAoQEJlbmphbWluUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JlbmphbWluUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNzAwMzMx MDAwOTYwNjAyMzMyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA5 LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

The yardage total was not out of this world, but Miami tight end commit Elija Lofton took advantage of limited touches, scoring three times in yet another nationally ranked Bishop Gorman win over Centennial (CA), 56-28.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db21lIG9uIG5vdyDwn5iu4oCN8J+SqDxicj48YnI+RWxpamEgTG9m dG9uICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VsaWphTG9mdG9u P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFbGlqYUxvZnRvbjwvYT4pIGp1c3Qg c2hvd2luZyBvZmYgd2l0aCB0aGUgMS1oYW5kIFREIHNuYWcuIE1pYW1pIGdv dCBhIGdvb2Qgb25lIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9VQU5leHQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNVQU5leHQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ3Jh aWdIYXViZXJ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDcmFpZ0hhdWJlcnQ8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVG9tTHVnaW5iaWxs P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUb21MdWdpbmJpbGw8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGVtZXRyaWNEV2FycmVuP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEZW1ldHJpY0RXYXJyZW48L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVUFOZXh0Rm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QFVBTmV4dEZvb3RiYWxsPC9hPiA8YnI+PGJyPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMHF6enc1M3JDYyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t LzBxenp3NTNyQ2M8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlIFVuZGVyY2xhc3NtYW4g UmVwb3J0IChAVGhlVUNSZXBvcnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vVGhlVUNSZXBvcnQvc3RhdHVzLzE3MDAzNDY4MDUxOTQ0OTQzMzY/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDksIDIwMjM8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Defensive Line

Absolute freak of nature Miami defensive tackle commit Artavius Jones played both sides of the ball in a tough 42-18 loss against undefeated Marianna, catching a 21-yard pass and collecting eight tackles with a tackle for loss.

Five-star pass rusher Armondo Blount added to his yearly stats with his first touchdown in 2023 on a fumble recovery for six. He also added a sack in Miami Central's 38-28 win over rival Miami Booker T. Washington.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaXJzdCB04oCZZCBldmVyIPCfq7bwn4++IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vVmFsZW50aWF1bnRyZWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBWYWxlbnRpYXVudHJlbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9rbXRpVGV2QmZvIj5waWMudHdpdHRlci5jb20va210aVRldkJmbzwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBBcm1vbmRvIEJsb3VudCAoQEFybW9uZG9CbG91bnQp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQXJtb25kb0Jsb3VudC9z dGF0dXMvMTcwMDUwNDcyODI3NzI5MTE5Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5TZXB0ZW1iZXIgOSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Miami missed out the first time around, but they are still pushing for five-star defensive tackle David Stone and he showed why last week in a 34-14 win over nationally ranked Ben Davis (IN). The interior pass rusher scored on a 94-yard interception return and added a pass break up along with several pressures.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU29v bmVycz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1Nvb25l cnM8L2E+IHJlY3J1aXQgRGF2aWQgU3RvbmUgZ2V0cyBoaXMgYmlnIGhhbmQg b24gdGhlIGJhbGwsIHBpY2tzIGl0IG9mZiBhbmQgaG91c2VzIGl0IGZvciA5 NiB5YXJkcyB0byBnaXZlIElNRyBhIDIwIHBvaW50IGxlYWQgaW4gdGhlIDNy ZCBxdWFydGVyLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0 YWcvT1U/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNPVTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2lucHJl cHM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNpbnByZXBz PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQm9v bWVyU29vbmVyP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j Qm9vbWVyU29vbmVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTkhXM0hx eG1sWiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL05IVzNIcXhtbFo8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgSW5kaWFuYSBQcmVwcyAoQEluZGlhbmFQcmVwcykgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hUHJlcHMvc3RhdHVzLzE3MDAzMDk2 MjE1MzE4ODE3NDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDks IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

One of the top remaining targets on the board, four-star Mainland (FL) defensive end LJ McCray came up clutch with a blocked kick and a sack as his team snuck it out against Bartram Trail, 27-24.

An elite high school career continues for four-star legacy pass rusher Booker Pickett, who had nine tackles, two tackles for loss and two sacks in a close 25-24 win over Gaither (FL).

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1doYXJ0b25IaWdo RkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdoYXJ0b25IaWdoRkI8L2E+IGhv bWUgdG8gYSB0cnVseSBlbGl0ZSB0YWxlbnQuIEluIG91ciA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JpZ0NvdW50eVByZXBzMT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQmlnQ291bnR5UHJlcHMxPC9hPiBmZWF0dXJlIG9uIHRo ZSBCYXkgQXJlYXMgdG9wIHNhY2tzICwgeW91IHdpbGwgZ2V0IGEgZ2xpbXBz ZSBvZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BpY2tldHRfYm9v a2VyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBwaWNrZXR0X2Jvb2tlcjwvYT4g aW4gYWN0aW9uLiAgV2VsbCBnZXQgYSBsb29rIGF0IGhpcyBzZWFzb24gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1F3aWtDdXQ/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNRd2lrQ3V0PC9hPiBz byBmYXIgYW5kIHNlZSB3aGF0IGJpZyB0aW1lIGxvb2tzIGxpa2UgY29taW5n IG9mZiB0aGUgZWRnZSEgIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q29hY2hfQmFoYW0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX0JhaGFt PC9hPiA8YnI+PGJyPldPVyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZEZkUEJj WXBoZiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2RGZFBCY1lwaGY8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgUXdpa0N1dCBTcG9ydHMgKEBRd2lrQ3V0U3BvcnRzKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1F3aWtDdXRTcG9ydHMvc3RhdHVzLzE3MDEw MTE0Mjk2NzgyNjg0ODE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVy IDEwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Miami is after multiple players from Eau Gallie (FL) and the main guy is four-star defensive tackle Brandon Brown, who led his team to a 35-0 victory over Winter Haven (FL) thanks to six total tackles, five tackles for loss and four sacks.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj40LTAgdG8gc3RhcnQgdGhlIHllYXIuIEnigJlNIERJRkZFUkVOVCDw n5Kw8J+YiCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VhdUdhbGxp ZUhDP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFYXVHYWxsaWVIQzwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9RTkhhbGxfVW5vX0pURz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUU5IYWxsX1Vub19KVEc8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRUdDb2FjaF9SYW1vcz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ARUdDb2FjaF9SYW1vczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2FjaGpwd29yZGVuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBjb2FjaGpwd29yZGVuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2JqbHJvc3M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJqbHJvc3M8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY3BoYXQwNDIxP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjcGhhdDA0MjE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWx2YXRyYXppc2xhbmQ/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEFsdmF0cmF6aXNsYW5kPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0pvblNhbnR1Y2NpP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBKb25TYW50dWNjaTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9TV2lsdGZvbmcyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNXaWx0Zm9u ZzI0NzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hZGFtZ29y bmV5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhZGFtZ29ybmV5PC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09uM0tlaXRoP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBPbjNLZWl0aDwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v T0RRQlVhdDVCaiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL09EUUJVYXQ1Qmo8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgQnJhbmRvbiBCcm93biA04q2Q77iPIERUIChAMzIxQnJhbmRvbm4p IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vMzIxQnJhbmRvbm4vc3Rh dHVzLzE3MDEyMjk2NDExMzcwMDQ4NzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ U2VwdGVtYmVyIDExLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Linebackers

In a major rivalry game, Miami Central 2025 linebacker Ezekiel Marcelin had three sacks to lead the Rockets. His efforts were one of the best in the area and good enough to hold a really talented Miami Booker T. Washington team down long enough to grab a 38-28 win.

Rushing the passer, playing off ball - Rivals250 '25 linebacker target Tarvos Alford did it all in a 26-11 win over Palm Beach Gardens. He finished the night with ten tackles, two for loss, 1.5 sacks, and a pass breakup.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IZWxsb/CfkYvwn4++IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby96aWZr cUFiR3RNIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vemlma3FBYkd0TTwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBUYXJ2b3Mg4oCcVGrigJ0gQWxmb3JkIElJIChAVGFydm9zQWxmb3Jk X0lJKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RhcnZvc0FsZm9y ZF9JSS9zdGF0dXMvMTY5OTc1ODYxNTU0NzA0ODEyNj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Defensive Backs

One of the best players in the country, five-star safety Zaquan Patterson was the defensive counterpart to Jeremiah Smith in Chaminade's 61-21 win, picking up six tackles, a tackle for loss and a pass break up.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FeWVzIG9uIHRoZSB0YXJnZXQuIEJPT00uIPCfpK8gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYXR0ZXJzb25aYXF1YW4/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhdHRlcnNvblphcXVhbjwvYT4gPGJyPjxicj5GaXZl LXN0YXIgc2FmZXR5IFphcXVhbiBQYXR0ZXJzb24gQkxFVyB0aGlzIHBsYXkg dXAuIDxicj48YnI+VGhlIE1pYW1pIGNvbW1pdCBpcyBhIEhJVFRFUi4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzZkUmJRT244cDMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS82ZFJiUU9uOHAzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IDMwNSBTcG9ydHMgKEAzMDVT cG9ydHNzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzMwNVNwb3J0 c3Mvc3RhdHVzLzE3MDAzMDAxOTg0NDUxOTU2Mjc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==