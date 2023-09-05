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Top Week Two Performances from Miami Commits and Targets

Frank Tucker • CanesCounty
Recruiting Analyst
@thecribsouthfla

Miami is looking to continue to build its 2024 and future classes. Here's a rundown of how commits and targets did on the high school gridiron last week.

Quarterback

Anderson completed 14-22, 175 yards, two touchdowns in a half of football.

Running Back

Wheatley-Humphrey had 11 carries, 103 yards, and one touchdown is a win over Everglades.

The Miami target from Alabama had nine carries for 218 yards and four touchdowns last week.

Louis had 16 touches, 105 total yards, and two touchdowns in a win over Jacksonville Trinity Christian.

Davis, the Miami target, had 333 total yards, and four touchdowns (runs of 90 and 63 yards) last week.

Wide Receiver/Tight End

Smith had eight receptions for 93 yards and one touchdown in a win over Fort Lauderdale Cardinal Gibbons.

The Miami target had nine receptions, 263 total yards, one interception, and three touchdowns and set school records last week.

The California Miami target had five receptions, 102 yards, and one touchdown last week.

The Miami commit had two receptions, 54 yards, and two touchdowns in just a quarter of play.

The Miami commit had four receptions, 90 total yards, and four total touchdowns in a win over Miami Central.

Defensive Line

Blount had five tackles, one forced fumble, and one sack in a loss to Bishop Gorman.

The Miami target had four tackles and one sack in a loss to Bishop Gorman.

Linebackers

The Miami commit had eight tackles and two pass breakups in a loss to Bishop Gorman.

Marcelin had seven tackles and three for loss in a loss to Bishop Gorman.

Florida commit Hayes had a monster game with 17 tackles, one tackle for loss, and one pass breakup last week.

Mikhail had 64 total yards (42 rushing, 22 receiving), two touchdowns, six tackles, two for loss, and one pass breakup.

Defensive Backs

Ewald had two tackles, two pass break ups, no receptions allowed in a win over Cardinal Gibbons.

The five-star Miami commit had three tackles, one interception, and one touchdown.

The Miami commit is two tackles, one interception, and two pass breakups in a dominating win over Fort Myers.

The Miami commit notched one interception and one touchdown last week.

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