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{{ timeAgo('2022-09-26 14:03:22 -0500') }} football Edit

Two Targets Set To Announce Commitments This Week, FutureCast Predictions

Geo Milian • CanesCounty
Recruiting Analyst
@GeoMilian

While the Miami Hurricanes are entering a bye-week after an upset loss at home to the Middle Tennessee State Blue Raiders. There are some upcoming commitment announcements this week, via a couple of high-profile targets the coaching staff has been pursuing for quite some time.

We have the latest on what to expect from both blue-chippers Tyler Williams and David Hicks before they are set to announce, along with a group of FutureCast Predictions in favor of the Hurricanes in the 2023 and 2024 classes in South Florida. Check the link out below for more.

- Canes Recruiting Update 9/26

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