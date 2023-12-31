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UA Game: Skill 1on1s

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Watch the best action from the skill players in one-on-ones at day two of practice at the Under Armour Next All-America Game!

Team Ice:

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Team Fire:

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