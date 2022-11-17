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UM Basketball: Players Wong and Joseph Talk With Media Ahead Road Game

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Sophomore Guard Bensely Joseph returning to his home area of New England as Miami faces Providence in the Basketball Hall of Fame Tip-Off.

He also talks of Head Coach Jim Larranaga's overall message to him and the team, his message to incoming freshmen, being recruited by Providence, and being a part of Larranaga's many wins throughout his career.

Fourth-year junior Guard Isaiah Wong talks of how comfortable Coach Larranaga made him feel throughout his career at Miami.

Wong also talks about the talent level of the team, his assessment of Providence, and the improvement of his passing ability.

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