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Update on 2026 WR Calvin Russell III's recruitment

John Garcia Jr.
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Rivals national recruiting analyst John Garcia Jr. breaks down the recruitment of four-star wide receiver Calvin Russell III. Florida, Florida State Penn State, and LSU are all in the mix.

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