PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL1R1Z0Ywa2tiMjBZP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
Miami players spoke with the media Friday after the final practice of fall camp.
Linebacker Francisco "Kiko" Mauigoa, tight end Cam McCormick, tight end Elijah Arroyo, and linebacker Wesley Bissainthe were available for questions via Zoom press conference.
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL2pMNlZrR1QzNzRJP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWFtaSB0aWdodCBlbmQgQ2FtIE1jQ29ybWljayBvbiB0aGUgcHJv
Z3Jlc3Mgb2YgdGhlIG9mZmVuc2UgaW4gZmFsbCBjYW1wOiA8YnI+PGJyPuKA
nFdl4oCZcmUgcGxheWluZyB0b2dldGhlciwgd2XigJlyZSBwbGF5aW5nIGZh
c3QsIHdl4oCZcmUgcGxheWluZyBjb25maWRlbnQu4oCdPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jYW5lc19jb3VudHk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QGNhbmVzX2NvdW50eTwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxz
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hcmN1cyBCZW5qYW1pbiAoQEJlbmphbWluUml2
YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JlbmphbWluUml2
YWxzL3N0YXR1cy8xODI3MDEzOTg1Nzg4NzM1NjE5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyMywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL0ZjdnZ6TU5ESWdRP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWFtaSB0aWdodCBlbmQgRWxpamFoIEFycm95byBvbiB0aGUgcHJv
Z3Jlc3MgZnJvbSBzY3JpbW1hZ2Ugb25lIHRvIHNjcmltbWFnZSB0d286PGJy
Pjxicj7igJxUaGUgY29tcGV0aXRpb24gd2FzIG11Y2ggaGlnaGVyLuKAnTxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2FuZXNfY291bnR5P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjYW5lc19jb3VudHk8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QFJpdmFsczwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXJjdXMgQmVuamFtaW4gKEBC
ZW5qYW1pblJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9C
ZW5qYW1pblJpdmFscy9zdGF0dXMvMTgyNzAxMjY1ODg5OTQxMTI2Mj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjMsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL09EODVXampKbTZrP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=