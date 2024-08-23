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ago football Edit

Video: Arroyo, Bissainthe, Mauigoa, and McCormick talk post practice

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.
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Miami players spoke with the media Friday after the final practice of fall camp.

Linebacker Francisco "Kiko" Mauigoa, tight end Cam McCormick, tight end Elijah Arroyo, and linebacker Wesley Bissainthe were available for questions via Zoom press conference.

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Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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