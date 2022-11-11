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Video: Coach Jim Larranaga addresses media after win over UNC Greensboro

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Jim Larranaga answers questions from the media after a 79-65 win over UNC Greensboro. He credited the Spartans for their performance on both offense and defense. He talked about trying to get Nijel Pack going in the second half, improving in the turnover margin and ball movement.

He was pleased with the play of Jordan Miller, Anthony Walker, and Harlond Beverly.

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