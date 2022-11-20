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Video: Coach Larranaga and Wong Answer Questions After Loss To Maryland

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Jim Larranaga and Isaiah Wong answer questions from the media after the 88-70 loss to Maryland.

Larranaga talks of the energy not being where it needed to be and what made it difficult for Miami to score. Wong also talked of the low energy and the lack of rebounds. Miami lost by 18 points and Maryland scored 18 second-chance points.

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