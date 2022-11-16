News More News
{{ timeAgo('2022-11-16 12:55:21 -0600') }} football Edit

Video: Cristobal Answers Questions From Media Ahead of Clemson Matchup

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal starts with comments on Clemson transfer and now Miami Hurricane Wide Receiver Frank Ladson and what he's shared about the Tigers and how to prepare the fourth-year junior on facing his former team.

Cristobal talks about dealing with the disgruntled parents of players on his football team. He also updated the injury statuses of Don Chaney Jr., Tyler Van Dyke, Henry Parrish Jr., Jalen Rivers, and Jared Harrison-Hunte.

Cristobal additionally shares his thoughts on Laurance Seymore, Colbie Young, Key'Shawn Smith, and Jaylan Knighton.

Miami travels to Clemson to take on the 9th Tigers on Saturday at 3:30 PM Eastern.

Talk with Miami fans on Canes Talk

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @RivalsGeo, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}