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Video: Five-Star Miami Commit Cormani McClain In Action

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami Commit Cormain McClain (7) and Lakeland took the field to square off against Lakewood (St. Petersburg). Lakeland won 48-20. One catch recorded catch over McClain.

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