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Video: HC Jim Larranaga Talks With Media Ahead Of Season Opener

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Men's Basketball Head Coach Jim Larranaga prepares his team for its season-opener at home against Lafayette.

Coach Larranaga talks about Arkansas State transfer Norchad Omier, Kansas State transfer Nijel Pack, Harlond Beverly, Jakai Robinson, Jordan Miller and managing the rotation.

Miami opens the season Monday at 7:30 PM at the Watsco Center.

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Photo Credit: Associated Press
Jim Larranaga, Head Coach, Miami
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