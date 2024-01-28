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Video: Head Coach Jim Larranaga talks post game after 72-68 win over Pitt

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Jim Larranaga talked post-game after Miami's 72-68 win over Pitt.

Miami will look to continue its momentum as the Hurricanes travel to Raleigh to take on the Wolfpack of North Carolina State. The tip is set for 9 PM and will be televised on ESPN2.

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