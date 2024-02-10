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Video: Head Coach Jim Larranaga talks post game after loss to UNC

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Jim Larranaga answered questions post-game after Miami's 75-72 loss to No. 3 North Carolina Saturday.

Miami (15-9) is currently in 10th place in the ACC standings with a (6-7) losing record.

The Hurricanes will travel to Clemson to play the Tigers on Wednesday night.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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