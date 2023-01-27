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Video: Head Coach Jim Larranaga Talks With Media Ahead of Road Game At Pitt

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Jim Larranaga talks about the challenges Pitt presents.

He talks of Nijel Pack's growth this season, the value of Isaiah Wong, a former Hurricane that Wooga Poplar reminds him of, and what worked in defeating Florida State to end a nine-game losing streak.

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