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Video: Highlights From Miami Commits Robby And Bobby Washington

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami 2023 Commits Robby Washington and Bobby Washington made some highlight reel-type plays against rival Homestead. Palmetto lost to its rival 19-7 to officially open its season. The twins both committed to Miami on March 24th of this year.

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