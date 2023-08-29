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Video: Highlights of Miami five-star commits Patterson and Trader in week 1

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

The Miami commits helped Chaminade-Madonna earn a 35-14 win over St. Frances. Both teams were nationally ranked in the preseason top ten.

The 2024 five-star Safety Zaquan Patterson (0) had an outstanding game. He registered several tackles, blocked an extra point after St. Frances’s first score, and caused pressure for Chaminade’s first pick-six of the game.

He announced his commitment to Miami at halftime.

Miami’s other five-star featured is Joshisa Trader (1). The receiver nearly completed a pass to fellow five-star to start the game and had four receptions for 27 yards.

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