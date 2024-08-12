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ago football Edit

Video: Hylton "Drake" Stubbs talks about gaining fifth star

Adam Gorney
National Recruiting Analyst
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National Recruiting Director Adam Gorney talks with Miami commit Hylton "Drake" Stubbs after receiving his fifth star from Rivals.com.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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