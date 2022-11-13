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Video: Mario Cristobal Addresses Media After 35-14 Win Over Georgia Tech

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal answers questions from media after a 35-14 win over Georgia Tech. He talks of the performances of Jacurri Brown, Jaylan Knighton, Kamren Kinchens, and Lou Hedley.

Cristobal reiterates a one-game-at-a-time mentality.

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