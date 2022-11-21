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Video: Mario Cristobal Addresses Media Ahead Hosting Pittsburgh

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal answers questions from media ahead of season finale against Pittsburgh.

Cristobal shares his thoughts on the play of his team against Clemson, the transfer portal, and extending Miami's season with a win.

Miami plays its final regular season game at home with kickoff set for 8 PM eastern.

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