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Video: Mario Cristobal Addresses Media Ahead Of Road Game At Virginia

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal answers questions from the media ahead of the Virginia Game. Cristobal touches on the performance of the team thus far and how that affects recruiting.

He also answers questions regarding the transfer portal, injuries, and dealing with resiliency.

Miami travels to Charlottesville for a Saturday 12:30 Eastern kickoff.

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