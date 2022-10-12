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Video: Mario Cristobal Addresses Media Ahead Of Virginia Tech

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal is looking to end a three-game losing streak by defeating Virginia Tech Saturday and talks about handling the crowd noise at Lane Stadium.

Coach Cristobal provides updates on injuries and talks about what needs to be done to get the running game going.

Cristobal also talks of James Williams and Kamren Kinchens and their impact despite only being sophomores.

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