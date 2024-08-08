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Video: Mario Cristobal addresses media before first scrimmage

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.
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Miami head coach Mario Cristobal answered questions from the media ahead of the first scrimmage of fall camp.



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Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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