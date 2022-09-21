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Video: Mario Cristobal Speaks To Media Ahead Of Middle Tennessee State

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

The Hurricanes are looking to move on from a demoralizing 17-9 loss to Texas A&M. Head Coach Mario Cristobal.

Cristobal talked about freshman tight end Jaleel Skinner possibly becoming part of the offense, DJ Ivey's play, and distributing the ball to different position groups.

He also talks about moving on from a loss and creating the balance of the passing and running game.

Miami will go into its bye week after hosting Middle Tennessee State this Saturday at 3:30 PM Eastern.

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